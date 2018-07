Inflationsdaten und Einzelhandelsumsatz aus Kanada könnten für Volatilität sorgen

Finanzminister und Zentralbankpräsidenten der G20-Länder treffen sich am Wochenende in Buenos Aires

General Electric wird voraussichtlich mehr als 29 Mrd. USD Umsatz melden

Am letzten Handelstag der Woche haben wir nur eine Top-Tier makroökonomische Veröffentlichung. Am Nachmittag erhalten wir nämlich ein Update aus Kanada zur Inflation und zu den Einzelhandelsumsätzen. Daher ist mit einer zusätzlichen Volatilität bei CAD-gebundenen Währungspaaren zu rechnen. Abgesehen davon werden sich die Finanzverantwortlichen der G20-Staaten am Wochenende in Buenos Aires treffen, um über verschiedene Risiken der Weltwirtschaft (einschließlich der Handelskonflikte) zu diskutieren. General Electric gehört zu den Unternehmen, die heute ihre Gewinne ausweisen. 14:30 Uhr | Kanada, VPI-Inflation und Einzelhandelsumsätze: Die Bank of Canada hat während ihrer Sitzung im Juli ...

