Unterföhring (ots) - 20. Juli 2018. Sensationeller Start für "Deception - Magie des Verbrechens": Mit 15,2 Prozent Marktanteil (20:15 Uhr; E 14-49 J.) zaubert der Neuzugang den Prime-Time-Sieg für SAT.1. Mit starken 10,6 Prozent (E 14-49 J.) wird SAT.1 Marktführer am Donnerstag.



