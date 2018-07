FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.07.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (4700) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS SSE PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'STRONG SELL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 255 (330) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 2025 (2000) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS PREMIER OIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 130 (135) PENCE - JEFFERIES CUTS TALK TALK GROUP PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 266 (265) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 590 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REMOVES SMITHS GROUP FROM 'ANALYST FOCUS LIST' - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 570 (610) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1050 (1075) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 900 (860) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3100 (3075) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 705 (670) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 125 (120) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 650 (560) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 750 (650) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ST. MODWEN PROPERTIES PRICE TARGET TO 465 (445) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 165 (152) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 250 (255) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4300 (4460) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 840 (820) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 395 (290) PENCE - 'NEUTRAL'



