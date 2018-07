Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-20 / 10:51 *"Bunte Vögel", unser Videoclip zum 6. Deutschen Diversity-Tag, ist von der **Charta der Vielfalt*e.V. zur "Schönsten Aktion" [1] 2018 gekürt worden. Insgesamt zeigten über 600 Unternehmen und Institutionen mit mehr als 2.000 Aktionen Flagge für Vielfalt in der Arbeitswelt. Mit unserem Clip wollen wir den Austausch über die Diversität der Menschen in unseren Teams anregen - leichtfüßig und mit Laune! Wir sind bunt: kinderreich, weltoffen, sehr weiblich (aber nicht nur), homo, hetero, mal konservativ, mal ausgeflippt, visionär, jung und auch alt, allerdings ohne uns jemals so zu fühlen. Und das zeigen wir jetzt in einem Videoclip, den wir anlässlich des 6. Deutschen Diversity-Tags am 5. Juni 2018 gedreht haben und der von der Charta der Vielfalt [1]e.V. zur "Schönsten Aktion" gekürt wurde. Unsere Geschäftsführerin Alexa Ahmad mit ihrem Lieblingshuhn Puschel, Insekten zum Frühstück, Kölsche Bollywood-Tänzerinnen, British Tea Time, ein Gewichtheber: Für unseren Videoclip zum 6. Deutschen Diversity-Tag zeigten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz neue, bunte Seiten! Die Ideen für die Szenen kommen von unseren Teammitgliedern selbst. Sie haben ihre geheimen Talente preisgegeben, Geschichten erzählt und sind mit Haut und Haar in das Projekt eingestiegen. Ein Team aus Köln hat mit zwei tamilischen Mitarbeiterinnen eine Bollywood-Tanzszene einstudiert, unsere Geschäftsführerin, die auf einem Bauernhof mit vielen Tieren lebt, hat ihr Lieblingshuhn mit zum Dreh gebracht. Ein Mitarbeiter, der Gewichte stemmt, ist in unserem sehr weiblichen Unternehmen - 90 Prozent unserer Beschäftigten sind Frauen - ein echtes Diversity-Bild. *Mit dem Clip wollen wir den Austausch über die Vielfalt der Menschen in unseren Teams anregen - leichtfüßig und mit Laune! * Man sieht es vielleicht nicht auf den ersten Blick: Aber bei uns finden auch die buntesten Vögel ein Zuhause. Diversity ist für uns mehr als die klassischen Dimensionen Geschlecht, Alter, Religion - um nur einige zu nennen. Für unser Unternehmen bedeutet Diversity vor allem Offenheit, Toleranz und Wertschätzung gegenüber den kleinen Unterschieden, die jeden Einzelnen von uns ausmachen. *Raus aus der Komfortzone* Was aber haben wir von der viel beschworenen Vielfalt? Unsere Diversity-Managerin Darina Doubravova weiß die Antwort: "In der digitalen und automatisieren Gegenwart und Zukunft kommt es auf unsere Kreativität an. Diversity ist eine Haltung, die dabei hilft, kreativ zu leben und zu arbeiten. Je bunter die Mischung in unseren Teams ist, desto stärker werden wir gefordert. Denn ein Arbeiten mit Scheuklappen ist in diversen Teams nicht möglich." Die Zusammenarbeit mit Menschen, die anders sind als wir selbst, ist nicht bequem. Sie regt uns aber an und macht erfinderisch! *YouTube: "pme Bunte Vögel"* Der Clip ist auf YouTube unter dem Stichwort "pme Bunte Vögel" [2]zu sehen und wird flankiert von Interviewszenen mit den Protagonisten [3] - alles Teammitglieder der pme Familienservice Gruppe. *Kontakt:* Isabel Hempel Unternehmenskommunikation pme Familienservice Gruppe E-Mail: isabel.hempel@familienservice.de Mobil: +49 178 348 52 11 Anja Umbreit & Darina Doubravova Diversity Management E-Mail: diversity@familienservice.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: pme Familienservice GmbH Schlagwort(e): Kultur 2018-07-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 706621 2018-07-20 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5d88fd66264d9c661781d75ff70c2662&application_id=706621&site_id=vwd_london&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3abac91d09407716783b6bb9fbbb5072&application_id=706621&site_id=vwd_london&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c4d823f3cbd7802161bf9fb393fc9372&application_id=706621&site_id=vwd_london&application_name=news

