Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Mai merklich gesunken. Er fiel saisonbereinigt von 30 Milliarden Euro im Vormonat auf 22 Milliarden Euro, wie die Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte.

Der deutlich gesunkene Überschuss in der primären Einkommensbilanz war für den Rückgang des Saldos in der Gesamtbilanz verantwortlich. Die Teilbilanz der Primäreinkommen erfasst grenzüberschreitende Zahlungen aus Erwerbstätigkeit und Vermögensanlagen. Hierzu zählen unter anderem Zins- und Dividendenzahlungen. Zudem gingen die Überschüsse in der Handels- und Dienstleistungsbilanz leicht zurück.

Hohe Überschüsse im internationalen Handel werden von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump als "unfair" kritisiert. Trump hat deshalb auch gegen die EU Schutzzölle auf Stahl und Aluminium erhoben und mit weiteren Zöllen auf Autos gedroht.

Die Daten im Überblick:

^ Mai Vormonat

Leistungsbilanz +22 +30

Handelsbilanz +21 +22

Dienstleistungsbilanz +8 +10

Primäre Einkommensbilanz +3 +9

Sekundäre Einkommensbilanz -10 -11°

(Angaben in Mrd EUR)

2018-07-20