Paris - Die meisten europäischen Börsen haben sich vor dem Wochenende im Vergleich zum Handelsschluss am Donnerstag nur wenig verändert gezeigt. Einige gaben moderat nach, andere legten moderat zu. Deutliche Verluste hingegen verzeichnete zeitweise der italienische Aktienmarkt. Erneut waren politische Unsicherheiten der Auslöser.

Der EuroStoxx 50 pendelte am Vormittag zwischen leichten Gewinnen und Verlusten und gab zuletzt um 0,01 Prozent auf 3471,19 Punkte nach. Auf Wochensicht steuert der Leitindex der Eurozone damit auf ein Plus von einem halben Prozent zu. Der britische FTSE 100 gewann am Freitag 0,25 Prozent auf 7702,80 Zähler, während in Paris der Cac-40 um 0,11 Prozent auf 5411,04 Punkte nachgab.

In Mailand büsste der FTSE MIB zeitweise etwas mehr als 1 Prozent ein, zuletzt verringerte sich ...

