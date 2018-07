BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sperrt sich zwar gegen die Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw, bei Bussen hat der CSU-Politiker jedoch eine andere Haltung: In Düsseldorf stellte Scheuer am Freitag den nach Ministeriumsangaben bundesweit ersten ÖPNV-Dieselbus mit SCR-Nachrüstung vor.

SCR steht für Selective Catalytic Reduction. Aus einem Zusatztank wird Harnstoff in die Abgasanlage eingespritzt. Im Zuge eines chemischen Prozesses werden dann die Stickoxide in harmlosen Stickstoff und Wasser umgewandelt. Die Stickoxid-Belastung kann so um 90 Prozent gesenkt werden.

Scheuer sperrt sich schon seit Monaten gegen Forderungen des Koalitionspartners SPD, Diesel-Pkw mit neuer Hardware auszurüsten. In Düsseldorf wiederholte er die Begründung für diese Haltung: Es werde nur dort nachgerüstet, "wo es Sinn macht. Also nicht alte private Diesel-Pkw, sondern ÖPNV-Busse, die täglich tausende von Kilometern in den Innenstädten zurücklegen". Das Ministerium unterstütze die Verkehrsunternehmen finanziell dabei, ihre Dieselbusse mit der Nachrüstung von Abgasnachbehandlungssystemen umweltfreundlicher zu machen.

In seiner Rechnung verschweigt der Verkehrsminister allerdings, dass der Stickoxid-Ausstoß eines Autos im Verhältnis sogar noch geringfügig höher liegt als der eines Linienbusses. Wie aus Zahlen des Umweltbundesamtes hervorgeht, verursacht ein Auto 0,35 Gramm Stickoxid pro Personenkilometer. Beim Linienbus sind es 0,32 Gramm.

Eine Nachrüstung von Euro-5-Dieseln würde angesichts dieser Zahlen Sinn machen, der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) unterstützt sie noch aus einem anderen Grund. Denn im Autohandel gibt es laut ZDK einen Bestand von mehr als 300.000 Euro 5-Diesel-Pkw, die einen Wert von rund 4,5 Milliarden Euro darstellen und zurzeit kaum oder nur mit hohen Abschlägen zu verkaufen sind. Die Standkosten von 28 Euro pro Tag und Fahrzeug seien darin noch gar nicht eingerechnet.

