Jetzt ist es also klar: Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäft medizinisches Marihuana / Cannabis ist, können an der deutschen Börse auch weiterhin gehandelt werden! Die Deutsche Börse-Tochter Clearstream gab eine entsprechende Mitteilung heraus und führte die betroffenen Unternehmen in einer Liste auf. Erst am 26. Juni hatte Clearstream, die Lagerstelle für an den deutschen Börsen gehandelte, ausländische Aktien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...