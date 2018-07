Ein technischer Defekt, der bundesweit die Zulassung von Autos in den Straßenverkehrsämtern gestört hat, ist nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) mittlerweile behoben. Dies sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Laut KBA lag die Störung beim Gesamtverband der Versicherer (GDV). Eine Sprecher des GDV in Berlin bestätigte, dass die Störung seit 7.30 Uhr bei einer Tochtergesellschaft bestand und inzwischen repariert sei./fc/wsz/DP/jha

