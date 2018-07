Deutsches Finanzministerium sieht im zweiten Quartal ein beschleunigtes Binnenwachstum DE30 hat sich nahe der 12.660 Punkte festgefahren Automobilhersteller bleiben hinter den Erwartungen zurück, USA prüfen mögliche Gefahr für nationale Sicherheit durch Importe

Kommentare des US-Präsidenten Donald Trump zur Unabhängigkeit der US-Notenbank haben den US-Dollar getroffen und den riskanteren Vermögenswerten Auftrieb gegeben. Im Gegenzug konnten wir deutliche Zuwächse an den asiatischen Aktienmärkten beobachten. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) legte um 0,37% zu, der chinesische Hang Seng (CHNComp) sogar um 1,9%. Der japanische Nikkei (JAP225) war mit einem Verlust von 0,29% der einzige Underperformer. Die meisten europäischen Aktienmärkte eröffneten am Freitag tiefer. Die stärksten Rückgänge sind bei den italienischen Aktien zu sehen, während belgische und schweizer Blue Chips als einzige über den gestrigen Schlusskursen notierten. Die Unternehmen im Bereich Gebrauchsgüter entwickelten sich nach der Eröffnung besser als andere europäische Werte. Es war auch der einzige EuroStoxx 600 Subindex, der in Grün eröffnete. Auf der anderen Seite sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...