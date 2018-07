Der EUR/USD hat die jüngste Abwärtsbewegung unterbrochen und erholt sich zurück über die Marke von 1,1650 Dollar. EUR/USD: 10-Tage-Linie erweist sich als harte Nuss Der Eurokurs bewegt sich am Freitag auf und ab, bleibt aber gefangen in einer Range von gut 50 Pips. Vor allem das politische Klima in Italien belastet die Gemeinschaftswährung und überlagert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...