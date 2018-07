Altenholz (ots) - Zum 1. September 2018 übernimmt Torsten Koß (52) den Unternehmensbereich Digitale Transformation. Neben Johann Bizer und Andreas Reichel ist der Vorstand von Dataport damit wieder vollständig.



Torsten Koß greift auf viele Jahre Erfahrung im öffentlichen Sektor zurück. Der Wirtschaftswissenschaftler stieg nach dem Studium als Account Manager für den Bereich Public Services bei SAP ein. Von 2003 bis 2007 hatte er dort die Position eines Vice President und Leiter des Geschäftsbereiches Public Services inne. 2007 wechselte Torsten Koß als Partner zu Roland Berger Strategy Consultants. Dort beriet er vor allem den öffentlichen Sektor, darunter Bundes- und Landesbehörden, Kommunen und Hochschulen. Seit 2010 arbeitete er als freier Unternehmensberater sowie als Senior Advisor für Roland Berger.



Michael Richter, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Dataport, zur Entscheidung: "Torsten Koß ist ein ausgewiesener Kenner der öffentlichen IT, der die Entwicklung unseres Unternehmens Dataport weiter nach vorne bringen wird."



Torsten Koß wird bei Dataport den neu entstandenen Unternehmensbereich Digitale Transformation aufbauen. Ein Bereich, der die Entwicklung der öffentlichen IT in den Trägerländern von Dataport entscheidend beeinflussen wird. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, betont: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Torsten Koß. Mit ihm werden wir die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung erfolgreich weiter entwickeln."



Im Umfeld von Dataport hat sich Torsten Koß in den vergangenen Jahren bereits als Projektleiter einen Namen gemacht. So führte er das elektronische Personenstandsregister in den Ländern Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg ein. 2016 übernahm er die Projektleitung für die Einführung des Personalmanagementsystems Kopers in den Behörden und Betrieben der Freien und Hansestadt Hamburg.



