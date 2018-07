Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ab 21. Juli wird es Banken in Deutschland möglich sein, so genannte Preferred Senior Unsecured Anleihen (PS-Anleihen) zu begeben, so Dr. Susanne E. Knips von der Helaba.Diese würden sich dadurch auszeichnen, dass sie im Insolvenzfall über einen besseren Haftungsrang als die aktuell ausstehenden erstrangig unbesicherten Anleihen verfügen würden. Sie würden daher gemäß den gültigen Leitlinien der EZB notenbankfähig sein. ...

