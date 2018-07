Neuuenburg - In den letzten fünf Jahren ist die Schweizer Arbeitswelt weiblicher geworden. Weil vermehrt Frauen wieder in die Arbeitswelt eingestiegen sind, hat sich ihr Anteil am Schweizer Arbeitsmarkt erhöht. Gleichzeitig ist jedoch auch der Anteil der Frauen bei den Erwerbslosen gestiegen.

Zwischen dem vierten Quartal 2012 und dem vierten Quartal 2017 hat sich die Zahl der erwerbstätigen Frauen um 8,4 Prozent auf 2,4 Millionen erhöht, während diejenige der Männer nur um 6,1 Prozent auf 2,9 Millionen angestiegen ist, wie die am Freitag vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichte Publikation "Arbeitsmarktindikatoren 2018" zeigt.

Damit ist die Schweizer Arbeitswelt ein wenig weiblicher geworden. Der Anteil der Frauen an der Erwerbsbevölkerung hat sich in diesem Zeitraum um 0,6 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent erhöht.

Das BFS gibt in seiner ...

