Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt nimmt zum Wochenausklang nochmals Anlauf und nimmt Kurs auf die 9'000-Punkte-Marke. Diese wurde letztmals Mitte Mai erreicht. Schub geben am Freitag insbesondere die Pharmaschwergewichte. Grössere Bewegungen gibt es auch bei den Unternehmen, die jüngst ihre Halbjahreszahlen vorgelegt haben.

Trotz Handelssorgen und weiterem Wirbel um Aussagen von US-Präsident Trump knüpft der Leitindex SMI damit nach einem Knick am Vortag an die Aufwärtsbewegung dieser Woche an. Trump sorgte mit Kritik an der US-Notenbank Fed für Gesprächsstoff. Am Vormittag zogen dann auch in Europa noch Krisenwolken auf: In Italien belasteten Berichte über einen Koalitionskrach die Mailänder Börse.

Der Swiss Market Index (SMI) legt bis um 10.50 Uhr um 0,38 Prozent auf 8'968,22 Punkte zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,27 Prozent auf 1'470,77 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,39 Prozent auf 10'711,02 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 19 im Plus, zehn im Minus und einer (Adecco) unverändert.

Getragen wird der Markt insbesondere von den Pharmatiteln. Allein die beiden Schwergewichte Roche (+0,9%) und Novartis (+0,7%) sind für zwei Drittel Prozent des Anstiegs verantwortlich. Die defensiven Werte profitieren ...

