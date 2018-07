Der Pharmakonzern Roche folgt Konkurrenten wie Pfizer , Merck und Novartis und wird für den Rest des Jahres keine Preiserhöhungen in den USA durchführen. Dies erklärte eine Roche-Sprecherin am Freitag auf Anfrage von AWP.

In den USA läuft seit einiger Zeit eine hitzige Debatte um die Preispolitik der großen Konzerne. Vor allem US-Präsident Donald Trump ist die Preisentwicklung ein Dorn im Auge, wie seinen wiederholten Attacken auf die Branche zeigen. Zuletzt lobte er Roche-Konkurrent Novartis, nachdem Konzernchef Vas Narasimhan bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch erklärt hatte, sein Unternehmen werde für den Rest des Jahres keine Preiserhöhungen in den USA vornehmen.

Zuvor hatte der US-Hersteller Pfizer zurückgerudert und bereits ausgesprochene Preiserhöhungen nach wenigen Tagen wieder zurückgenommen. Merck & Co will die Preise für einige Medikamente sogar senken./hr/ra/AWP/nas

ISIN US7170811035 CH0012005267 CH0012032048 US58933Y1055

