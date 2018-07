BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich indirekt gegen eine Zerschlagung von Thyssenkrupp ausgesprochen. Sie schließe sich der Meinung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet an und sei der Auffassung, "dass Thyssenkrupp möglichst breit aufgestellt sein muss", sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Berlin. Merkel betonte aber auch, dass es sich um Entscheidungen handele, die das Unternehmen zu treffen habe. "Zum Schluss ist es eine wirtschaftliche Entscheidung", sagte Merkel.

July 20, 2018 05:53 ET (09:53 GMT)

