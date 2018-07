BERLIN (Dow Jones)--Im regierungsinternen Streit über die Form der Nachrüstung von Diesel-Pkw soll es spätestens Ende September eine Entscheidung geben. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Berlin an. In der Regierung gibt es dazu bisher zwei Haltungen: Die SPD fordert Hardwarenachrüstungen bei Diesel-Pkw. Die Union hält Software-Nachrüstungen für ausreichend. Merkel erklärte, dass es zu dem Thema viele unterschiedliche Einschätzungen gebe. Man könne mit einer Entscheidung angesichts drohender Fahrverbote aber nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten.

July 20, 2018 06:07 ET (10:07 GMT)

