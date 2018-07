BERLIN (Dow Jones)--Trotz der Turbulenzen in der Politik von Donald Trump hält Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Kooperation mit dem US-Präsidenten fest. Die transatlantische Zusammenarbeit mit Trump sei "zentral für uns", sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Berlin. "Der uns gewohnte Ordnungsrahmen steht stark unter Druck", räumte Merkel ein.

Ihr sei die Erkenntnis wichtig, dass der Zusammenhalt von Deutschland und den USA Vorteile für beide Seiten habe. Das sei zwar derzeit nicht das "vorherrschende Prinzip", aber sie werde weiter daran festhalten.

Ein weiteres Treffen Trumps mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin begrüßte Merkel. Es müsse zur Normalität werden, dass sich russische und amerikanische Präsidenten regelmäßig träfen, sagte sie. "Deshalb freue ich mich über jedes Treffen." Immer wenn gesprochen werde, sei das im Grunde genommen "gut für alle. Und gerade, wenn zwischen diesen beiden Ländern gesprochen wird".

