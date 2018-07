Der Fall Puigdemont ist demnächst auch formal erledigt - für die deutsche Justiz. Der Separatistenführer kann sich dann frei in Europa bewegen.

Der Fall des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont steht in Deutschland vor dem Abschluss. Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwaltschaft beantragte am Freitag beim Oberlandesgericht in Schleswig (OLG), den noch bestehenden, aber außer Vollzug gesetzten Auslieferungshaftbefehl aufzuheben. Eine Sprecherin sagte, sie gehe davon aus, dass der Senat zeitnah darüber entscheiden wird. Mit der Aufhebung dieses Haftbefehls wäre das Auslieferungsverfahren in Deutschland beendet.

Zuvor war der Beschluss des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...