Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Diskussion um das sogenannte britische "White Paper" ist gestern abgeflaut, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Erst als die britischen Einzelhandelsumsätze für Juni mit -0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat deutlich schwächer als erwartet (+0,2 Prozent) ausgefallen seien, sei Sterling vor allen Dingen gegenüber dem Dollar unter Druck geraten. ...

