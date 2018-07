Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Schwache Einzelhandelsumsätze in Großbritannien (Juni: -0,5% gg. Vm.) haben das Britische Pfund gestern erneut unter Druck gesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Aufgrund dadurch leicht reduzierter Leitzinserhöhungserwartungen in Bezug auf die Bank of England und zunehmender Sorgen, dass bis Ende März 2019 keine ratifizierte Vereinbarung im "Brexit"-Prozess vorliege, habe sich der Euro gegenüber der britischen Valuta oberhalb von 0,89 GBP festsetzen und dabei auf den höchsten Stand seit Anfang März zulegen können. ...

