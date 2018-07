Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von 123 auf 135 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Software-Riese habe die Erwartungen beim Umsatz, dem Gewinn und dem Cashflow deutlich übertroffen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Microsoft zeige Stärke in jeglicher Hinsicht./tih/la

Datum der Analyse: 20.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US5949181045

AXC0124 2018-07-20/13:29