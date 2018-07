Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan von 2350 auf 2450 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe für das zweite Quartal uneinheitliche Zahlen vorgelgt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vorfeld der Zahlen sei die Enttäuschung der Anleger daher nachvollziehbar. Dies ändere jedoch nichts an den hervorragenden langfristigen Aussichten./mf/zb Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0010645932