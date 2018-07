MOUNTAIN VIEW/KALIFORNIEN (IT-Times) - Der Technologiekonzern Alphabet Inc. hat sich über seinen Risiko-Investmentarm GV am US-Startup Peerspace beteiligt. Peerspace sammelt in der Finanzierungsrunde, die von GV (zuvor: Google Ventures) geleitet wird, insgesamt 16 Mio. US-Dollar bei Investoren ein. Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...