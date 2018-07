In einem Zeitungsartikel fordern die Vermittler der USA die Hamas auf, Gewalt zu stoppen und Israel anzuerkennen. Der Versuch dürfte scheitern.

Das US-Vermittlungsteam hat die im Gazastreifen herrschende Hamas dazu aufgerufen, der Gewalt abzuschwören und Israels Existenzrecht anzuerkennen. "Seit viel zu langer Zeit taumelt Gaza von einer Krise in die andere", hieß es in einem Meinungsartikel der Vermittler Jared Kushner und Jason Greenblatt sowie des US-Botschafters in Israel, David Friedman, in der "Washington Post".

Auch die gemäßigtere Palästinenserführung von Präsident Mahmud Abbas erkennt die USA allerdings wegen der Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem nicht mehr als ehrlichen Makler

