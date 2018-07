In einem Interview hat sich der US-Präsident kritisch zur Fed-Geldpolitik und zur Stärke des Dollars geäußert. Der Dollar-Kurs fällt seitdem.

Eigentlich gilt es in den USA wie in Europa als ungeschriebenes Gesetz, dass sich Politiker nicht in die Zinspolitik der Notenbanken einmischen. US-Präsident Donald Trump ließ sich davon in einem Interview mit dem US-Sender CNBC jedoch nicht abhalten. "Ich sage jetzt nur dasselbe, was ich auch als ein Privatmann gesagt hätte", rechtfertigte er sich. Er kritisierte die jüngste Zinserhöhung in den USA. Außerdem warnte er vor einem zu starken Dollar.

Diese Äußerungen haben bei Investoren Ängste vor einem möglichen Abwertungswettlauf an den Devisenmärkten geweckt. Der Dollar gab gegenüber dem Euro in der Folge deutlich nach. Am Freitagmorgen notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1668 US-Dollar - am Donnerstagnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs noch bei 1,1588 Dollar festgesetzt.

Über die jüngste Zinserhöhung der Fed im Juni sagte Trump in dem Interview: "Ich bin nicht begeistert." Nach jeder Erhöhung wollten die Währungshüter die Zinsen weiter anheben. "Darüber bin ich nicht glücklich", so der US-Präsident. ...

