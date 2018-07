Der Dow Jones Industrial Average, auch bekannt als DJIA oder einfach "der Dow", besteht aus 30 Aktien und soll eine Momentaufnahme der Entwicklung des amerikanischen Big Business geben. Bisher, im Jahr 2018, hat der Dow keine gute Performance hingelegt. Stand Mitte Juli ist der Index dieses Jahr nur um 1,6 % gestiegen. Allerdings gibt es unter den 30 Dow-Unternehmen eine großartige Vielfalt an Entwicklungen, und nicht alle haben sich dieses Jahr schlecht entwickelt. Hier sind fünf Dow-Aktien, die den Index in den letzten sechseinhalb Monaten um mehr als 10 % übertroffen haben und warum sie so gut abgeschnitten haben. Unternehmen (Symbol) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...