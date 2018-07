Der kriselnde Industriekonzern General Electric (GE) hat im zweiten Quartal weniger Federn lassen müssen als gedacht. Unter dem Strich sank der Überschuss um 30 Prozent auf 615 Millionen US-Dollar, wie GE am Freitag in Boston mitteilte. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie ging um 10 Prozent auf 0,19 Dollar zurück und damit weniger stark als befürchtet. Die Aktie lag vorbörslich ein gutes halbes Prozent im Plus.

Auf Sicht von sechs Monaten steckt der Siemens -Konkurrent dennoch weiter in den roten Zahlen und machte mehr als eine halbe Milliarde Dollar Verlust. Grund sind hohe Rückstellungen aufgrund von Ermittlungen der US-Justiz wegen zweifelhafter Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise, die den Konzern im ersten Quartal stark belastet hatten.

Mit einem harten Sparkurs versucht GE gegen zu steuern. Auch in einigen Sparten wie der Luftfahrt und der Medizintechnik laufen die Geschäfte gut. Der Umsatz zwischen April und Juni legte um 3 Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar zu. /she/jha/

