Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch Mitte Juli war der IMF zuversichtlich, dass das Wachstum der Weltwirtschaft in 2018 und 2019 knapp unter 4% erreichen wird, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". Für die Schwellen- und Entwicklungsländer seien sogar noch 4,9% und 5,1% vorhergesagt worden. Lediglich in den hochentwickelten Industrieländern sei eine leichte Beruhigung von 2,4% auf 2,2% prognostiziert worden. ...

