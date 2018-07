FRANKFURT (Dow Jones)--Eine entscheidende Woche könnten DAX & Co in der kommenden Woche bevorstehen. Denn der Beginn der Berichtssaison führt Marktteilnehmern deutlich vor Augen, dass die Sorge vor Strafzöllen möglicherweise den Blick auf die individuellen Leistungsdaten der Unternehmen verstellt. Mit dem jederzeitigen Risiko emotionaler Tweets oder Interviews von US-Präsident Donald Trump wird man sich abfinden müssen. Dies dürfte aber über die entsprechenden Reaktionen in marktbreiten Indizes und deren Terminkontrakten abgewickelt werden.

Wie wenig dies aber mit den individuellen Unternehmen zu tun hat, macht aber nun der Beginn der Berichtssaison klar. Hier hat man wohl zu oft zu schwarz gesehen, wie die oft heftigen Kursreaktionen auf positive Zahlen-Überraschungen zeigen. "Wo wir sonst 1 bis 2 Prozent Plus gesehen hätten als Reaktion auf Zahlen, sehen wir seit Wochenbeginn 3 bis 5 Prozent", sagt ein Händler. Dies sei ein deutliches Zeichen, dass angesichts der Handelskriegssorgen zuviele Leerverkäufer auch in Einzelaktien engagiert seien.

Zuviel Negatives eingepreist - Leerverkäufer werden vertrieben

Überraschend gute Geschäftszahlen vertreiben diese Marktakteure dann aus diesen Titeln und verstärken das "normale" Plus um ein Mehrfaches. Als "Klassiker" hierfür werten Händler den Kurssprung bei Deutscher Bank nach ihren Geschäftszahlen oberhalb der Markterwartung zu Wochenbeginn. Seitdem wiederholte sich dieses Spiel beim Spezialchemiker Akzo Nobel, dem Versorger Verbund, dem Spielehersteller Ubisoft, dem Navigationskartenanbieter Tom Tom und dem Düngemittelhersteller Yara, um nur einige zu nennen.

Als gute Nachricht dahinter werten Händler, dass sich dieses Phänomen quer durch alle Branchen zieht. Dies sei auch ein gutes Zeichen für den Gesamtmarkt: "Wenn Shorties so massiv eindecken, heißt das nur, dass sie einfach keine Potenzial mehr nach unten sehen". Dies sei immer der erste Schritt für eine breite Bodenbildung an den Aktienbörsen.

Thema "Handelskrieg" hat Blick verstellt

In einigen Branchenindizes spiegelt sich das bereits: Vor allem die hochgewichten Auto- und Finanzwerte, deren Minus die Märkte in Europa monatelang ausgebremst hatte, weisen Signale dafür auf. Hintergrund dürfte ein schleichender Wechsel im Bewusstsein der Marktteilnehmer sein. Denn wie die jüngste Umfrage unter Fondsmanagern von Bank of America-Merrill Lynch zeigte, stand das Thema "Handelskrieg" nun vier Monate lang an der Spitze der größten Risiken. "Der Handelskrieg ist das am meisten gefürchtete Risiko seit der europäischen Schuldenkrise 2012", so die Strategen. Entsprechend hätten die befragten Fondmanager nun die niedrigste Gewichtung von Aktien in Europa seit Dezember 2016.

Damit liegt der Verdacht nahe, dass diese Fokussierung zu einseitig geworden ist und andere relevante Themen zu stark in den Hintergrund gedrängt hat. Genau daher unterstreichen die Strategen von Bank of New York Mellon in ihrer aktuellen Studie noch einmal, was für sie im Vordergrund steht: "It's the economy, stupid!" - denn das starke globale Wachstum sorge für einen Puffer bei den Handelsspannungen.

Untermauert wurde dies vom Beige Book der US-Notenbank. Denn während der künftige Zinspfad nur gemächlich nach oben zeigen soll, boomt die Wirtschaft. In elf der zwölf von der Fed beobachteten US-Regionen geht es kräftig nach oben. Teilweise sogar so stark, dass Arbeitskräfte rar werden. Gleichzeitig ist aber der gefürchtete Inflationsdruck nicht erkennbar. "Finanzinstrumente zeigen keinerlei Sorgen vor Inflation", sagt Marktstratege Chris Ahrens von First Empire Securities: "Daher fühlen die Anleger, dass sie auch in längerlaufende Assets investieren können".

Für Anleger wird es komplizierter

Der Spielraum ist damit vorhanden, um gesunde Unternehmensbilanzen in die Aktienkurse einzupreisen. Nur ein Wermutstropfen für Anleger ergibt sich daraus: Der simple Kauf von Anlageprodukten auf einen Aktienindex wie über ETF macht in einer solchen Marktumgebung keinen Sinn. Der Markt konzentriert sich auf das einzelne Unternehmen und nimmt dort eine Neubewertung vor. Bessere Geschäftszahlen werden belohnt und enttäuschte Erwartungen abgestraft. Doch selbst auf die Branche strahlen die Zahlen nicht aus, alles wird individuell unter die Lupe genommen.

Als Konsequenz dieser Investitionsumgebung sind Szenarien denkbar, in denen sich viele Einzelwerte verdoppeln oder halbieren, während Indizes wie der DAX eine resultierende Null-Prozent-Performance aufweisen. Ein aktueller Blick in den DAX mahnt, dass diese Entwicklung in vollem Gange ist: Während der Index rund 2 Prozent unter Jahresbeginn steht, haben RWE seitdem über 30 Prozent gewonnen und Deutsche Bank und Commerzbank je über 30 Prozent verloren. Um die zeitaufwändige Auswahl von Einzeltiteln dürften Anleger daher nicht herumkommen.

Für die Anlagestimmung ist ab kommender Woche vor allem wichtig, dass die zahlreichen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für Industrie- und Servicebereich nicht enttäuschen, darunter auch der Ifo-Index. Zum Ende der Woche folgt das BIP aus den USA. Angesichts der Untergewichtung der Fondsmanager dürften positive Überraschungen bei diesen weitreichenden Daten auch in steigende Kurse umgemünzt werden. Mit Spannung wird dazu auf die Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Aussagen zu den künftigen Zinsschritten geblickt. Vom moderaten Ton der US-Notenbank dürfte sie sich nicht allzuweit entfernen. Ansonsten würde sie riskieren, den Euro zu scharf nach oben zu treiben.

Dazu läuft die Berichtssaison auf vollen Touren. Im DAX stehen unter anderem BASF und Daimler an. Auch europaweit ist der Fokus stark auf konjunktursensible Branchen gerichtet. So legen unter den Autowerten Peugeot Citroen, Renault und Michelin aus Frankreich und Fiat Chrysler ihre Geschäftsbilanzen vor, dazu gesellen sich Boeing und Airbus. Dazu stoßen fast alle Ölunternehmen und die jeweiligen Vorzeigekonzerne aus vielen Branchen wie Nestle, Danone, Roche, L'Oreal und Intel.

