Schon die abendliche Außenbeleuchtung wirkt spektakulär: Passend zur Vorstellung oder Jahreszeit wird das Konzerthaus farbig illuminiert und lädt so Einwohner und Gäste zum Besuch. Im Konzertsaal selbst lassen sich auf Knopfdruck individuell vorprogrammierte Lichtszenen abrufen: für das klassische Symphonieorchester, für Klavierkonzerte oder auch für Aufführungen und Lesungen. Mal müssen die Noten der vom Blatt spielenden Musiker gut ausgeleuchtet sein, andere musizieren frei und benötigen kein spezielles Licht. Mal soll das Publikum im Dunklen sitzen, mal sichtbar sein und einbezogen werden. Jede Lichtspalte in der Wand lässt sich einzeln präzise dimmen, praktischer sind aber die hinterlegten Szenen, für die verschiedenen Einsätze. Zusätzlich stehen RGB-Strahler für eine farbige Inszenierung der Bühne zur Verfügung - so können ...

