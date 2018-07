(shareribs.com) Chicago 20.07.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel fester. Mais wurde unterstützt von den guten Exporten. Die Exporte der Sojabohnen lagen doppelt so hoch wie in der Vorwoche. Im elektronischen Handel verbessert sich September-Mais um 1,5 Cents auf 3,5275 USD/Scheffel. Die Exportverkäufe von Mais in der vergangenen Woche fielen stark aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...