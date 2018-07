Fundamentale Argumente dafür, dass sich der Aktienkurs des Wirkstoff-Forschers Evotec (ISIN: DE0005664809) im vergangenen Herbst fast halbierte, gab es zwar nicht. Aber dieser Abverkauf der bis dahin zu den Top-Performern des Jahres 2017 gehörenden Aktie war derartig brutal, dass sich die Käuferseite nicht mehr recht herantrauen mochte. Zumal es ein ums andere Mal gelang, eine Wende an wichtigen Charthürden "abzuschießen".

Die Bären hatten Evotec fest auf ihrem Zettel. Und es gelang ihnen, die Aktie im Zaum zu halten. Trotz der regelmäßig positiven Nachrichten, trotz neuer Kooperationen mit Celgene und Sanofi, die gutes Geld in Evotecs Kassen spülten. Mit dem einzigen, mickrigen Argument, dass Evotec die Gewinnerwartung der Analysten hinsichtlich des ersten Quartals 2018 verfehlt habe. Was erstens kein dramatisches "Fail" war und zweitens bei Biotechnologieunternehmen so eine Sache ist, denn da die Gewinne ...

