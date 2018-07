Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will, dass Pflegerinnen und Pfleger mehr Geld verdienen. Klingt gut - das ist aber nicht seine Aufgabe.

Jens Spahn hat ja ein gewisses Talent, das Feld seiner Zuständigkeit großzügig auszulegen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit tat er ein paar Ansichten über Hartz IV und Armut kund. Wenn ihm das wirklich wichtig gewesen wäre, vielleicht hätte er besser alles darangesetzt, Sozial- statt Gesundheitsminister zu werden. Es kam bekanntlich anders.

Doch ganz lassen kann Spahn die Übergriffe auch in diesem Amt nicht. Pflegekräfte, hat der Gesundheitsminister gerade zu Protokoll gegeben, sollten besser verdienen - "so 2500, 3000 Euro". Mal abgesehen davon, dass einige Fachkräfte in Altenheimen und Seniorenstiften schon heute zum Teil mehr verdienen: ...

