Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist nicht die Zeit für großen Optimismus, so die Analysten der DekaBank. Die Konjunkturindikatoren seien zwar zuletzt wieder besser hereingekommen, doch die politischen Risiken seien derzeit dominant. Der Handelsstreit sei Anfang Juli mit der gegenseitigen Verhängung von Zöllen durch die USA und China in eine neue Runde gegangen, und noch in diesem Monat könnte das Eskalationsrad weiter gedreht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...