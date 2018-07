Köln (ots) -



Berufswunsch "Offizier" - für das Einstellungsjahr 2018 gab es wieder mehr als 10.000 Bewerbungen für die Offizierlaufbahn.



Die Auswahl der Offizierbewerber erfolgt für die gesamte Bundeswehr beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Im Assessmentcenter für Führungskräfte der Bundeswehr in Köln. Von der Bearbeitung der eingehenden Bewerbung bis hin zur Einstellung als Offizieranwärter in die Streitkräfte gibt es dort viel zu tun.



Mit der Trendwende Personal ist der Bedarf an Offizieranwärtern seit 2016 um rund 30 Prozent gestiegen. Dieses Jahr werden insgesamt 2.270 angehende Offiziere eingestellt, die aus knapp 10.500 Bewerbern ausgewählt wurden - denn der Beruf des Offiziers ist weiterhin attraktiv.



Mit dem Einstellungstermin am 1. Juli konnten die Bedarfsquoten für das Heer, die Marine und den Sanitätsdienst sogar übertroffen und damit alle zur Verfügung stehenden Stellen für das Jahr 2018 besetzt werden. Bei der Luftwaffe sind es immerhin schon mehr als 85 Prozent, die übrigen Stellen werden zum 1. Oktober besetzt. Ganzjährig hingegen werden Vakanzen durch Seiteneinsteiger gedeckt. Mit rund 600 Bewerbungen wird auch hier das Interesse am Beruf des Offiziers deutlich. Um den wiederholt großen Bewerberansturm zu bewältigen, fanden im Assessmentcenter für Führungskräfte der Bundeswehr auch dieses Jahr wieder zusätzlich zum normalen Prüfbetrieb, der sich auf vier Tage die Woche beläuft, Auswahlverfahren an zehn Samstagen statt. Die beachtliche Anzahl von 5.525 Bewerbern haben die Mitarbeiter des Assessmentcenters bislang in Köln geprüft.



Die Auswahl von Offizieranwärtern ist besonders anspruchsvoll, da neben der Offizierseignung regelmäßig auch die Eignung für ein Studium geprüft wird. Trotz des gesellschaftlichen Trends hin zu geisteswissenschaftlichen Studiengängen konnte eine etwa 70 prozentige Auslastung der Studienkapazität durch Bewerber mit Ausrichtung auf die MINT-Fachbereiche (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) erzielt werden. Dies ist in Hinblick auf den allgemeinen deutschlandweiten Mangel von Fach- und Führungskräften im IT-Bereich eine erfreulich hohe Zahl.



Um den Erfolg der ersten Jahreshälfte fortzuführen, werden bereits mit Blick auf das nächste Jahr die ersten Auswahlverfahren für die Einstellungstermine 1. Juli 2019 und 1. Oktober 2019 durchgeführt. Bewerbungen als Offizieranwärterin oder -anwärter mit einem Dienstantritt in 2019 sind bis zum 28. Februar 2019 möglich.



