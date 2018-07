Ford ruft wegen Problemen mit der Kupplung in Österreich rund 5.700 Autos zurück, in Deutschland sind fast 190.000 Fahrzeuge betroffen. Es könne ein Teil der Kupplungsanlage - die sogenannte Kupplungsdruckplatte - brechen, teilte ein Sprecher von Ford Deutschland am Freitag mit. Das führe zu einer reduzierten Fahrgeschwindigkeit ...

