Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) kauft Fernverkehrszüge von Siemens . Gekauft werden in einem ersten Schritt 21 Züge im Wert von rund 375 Millionen Euro, teilten die Österreicher am Freitag mit. Der Siemens-Konzern habe in dem Vergabeverfahren das beste Angebot vorgelegt.

Die Angebotsfrist endete am Freitag, den 29. Juni. Die Angebotsprüfung wurde am heutigen Freitag abgeschlossen./fpr/APA/she

ISIN DE0007236101

AXC0162 2018-07-20/16:05