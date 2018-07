Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Rat der Europäischen Zentralbank trifft sich zu seiner geldpolitischen Sitzung (Do., 26.07., 13:45 Uhr), so die Analysten von Postbank Research.Sie würden allerdings davon ausgehen, dass diese weitgehend zu einem Non-Event werde. Nachdem die EZB im Anschluss an ihre Juni-Sitzung eine Beendigung ihrer Netto-Anleiheankäufe zum Ende des laufenden Jahres in Aussicht gestellt und zudem ihren Zinsausblick insofern konkretisiert habe, dass die Leitzinsen über den Sommer 2019 hinweg auf dem derzeitigen Niveau verharren sollten, würden sie diesmal kaum Raum für eine veränderte Einschätzung der geldpolitischen Lage sehen. Konkrete Maßnahmen seien ohnehin zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten. Letztlich sollte sich die EZB weitgehend darauf beschränken, ihre Aussagen aus dem Vormonat zu untermauern. (20.07.2018/alc/a/a) ...

