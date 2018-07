Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1705 US-Dollar gehandelt. Am Mittag hatte der Euro nur 1,1640 Dollar gekostet. Der US-Dollar hat sich auch zum Franken merklich abgeschwächt. Er wird derzeit zu 0,9949 Franken gehandelt, nach noch um die 0,9990 am Morgen und am Mittag. Der Euro hat dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...