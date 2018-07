Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktie: Gewinnmitnahmen - Aktienanalyse Gute Nachrichten für JENOPTIK (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN)-Aktionäre: Der Technologiekonzern aus Jena rechnet nach der Übernahme des kanadischen Autozulieferers Prodomax und aufgrund der anhaltend guten Nachfrage mit mehr Umsatz im laufenden Jahr als bisher, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...