Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zugelegt, getragen einmal mehr von den starken Schwergewichten. Der globale Handelsstreit hielt zwar die Marktteilnehmer weiterhin in Atem, die Börsenkurse vermochte dies aber weiterhin nicht zu bremsen. Nach einem verhaltenen Start in den kleinen Verfallstermin hatte der SMI noch in einer frühen Handelsphase seine Gewinne ausgebaut, ehe am Nachmittag bei erhöhter Volatilität die Kurse vorübergehend auch ins Minus rutschten. Für eine gewisse Nervosität sorgte am Berichtstag insbesondere US-Präsident Donald Trump.

Nachdem er am Vorabend noch die US-Notenbank für ihre Zinspolitik kritisiert hatte, heizte er in einem Fernsehinterview den globalen Handelsdisput weiter an. Er bekräftigte seine Absicht, China mit weiteren Strafzöllen auf alle Importe zu belasten. Dabei geht es um Waren im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar. Nun kommt es kommende Woche zu einem Krisentreffen zwischen Trump und der EU-Kommission, welche auf die Vermeidung einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts hinwirken will.

Der Swiss Market Index (SMI) legte schliesslich 0,64 Prozent auf 8'991,34 Punkte zu. Das Wochenplus erreichte 1,5 Prozent und ist das dritte in Folge. Seit Monatsbeginn hat der SMI damit 4,4 Prozent angezogen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,41 Prozent ...

