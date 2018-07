Markt und Wettbewerb sind in Europas Luftfahrtindustrie Fremdworte geworden. Das Versagen der Politik zahlt der Fluggast.

Bis die Folgen ordnungspolitischen Versagens auf ganzer Linie spürbar werden, dauert es oft ein wenig. Ferienreisende haben derzeit die einmalige Chance, sie ganz direkt zu erleben. Das sieht dann so aus: Ein Ferienflug auf eine griechische Insel, angesetzt für drei Stunden, dauert knapp 14. Am Umsteigeflughafen Berlin warten die Passagiere stundenlang, um dann endlich mit dem Bus zum Flieger gefahren zu werden. Doch niemand steigt ein, nur der Pilot in den Bus. Der erklärt dann aber auch nur, dass der Flug gecancelt ist. Auf der griechischen Insel hat die Flugsicherung kapituliert, weil alle krank sind. Dadurch ist der Landeslot so spät angesetzt, dass die deutsche Crew ihre Arbeitszeit überschreiten würde. Eine Ersatzcrew? Keine Chance. Fliegen wir dann morgen? Kein Flug vorgesehen, kein Flugzeug verfügbar. Im Bus bahnt sich eine Revolte an. Plötzlich kommt ein Lotse gerannt: Einsteigen, aber dalli, es geht los. Huch, wie jetzt? Ja, so jetzt eben. ...

