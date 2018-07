Der USD/CHF ist am Freitag den dritten Tag in Folge gefallen. Zuletzt notierte das Paar auf 0,9950 und damit in der Nähe der 20-Tage-Linie. Ein schwächerer US-Dollar beförderte das Paar südwärts. Vor allem Trumps Aussagen bezüglich der Zinspolitik der Fed und den zusätzlichen Zöllen gegen Importwaren aus China hatten den US-Dollar auf breiter Front ...

