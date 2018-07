Hamburg (ots) -



Der Nahrungsmittelhersteller für Feinkostsalate und Brotaufstriche verlängert seine HSV-Ärmelpartnerschaft bis 2020. Zusätzlich steigt das norddeutsche Unternehmen aus Kaltenkirchen als Hauptsponsor im HSV-Nachwuchs ein.



Zum Start der Bundesliga-Saison 2017/18 stieg die Popp Feinkost GmbH bereits als Ärmel-, Exklusiv- und Feinkostpartner beim HSV ein. Trotz des Abstiegs in die 2. Bundesliga bleibt Popp Feinkost als starker regionaler Partner an Bord, verlängert den bestehenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr und wird zusätzlich Hauptsponsor des HSV-Nachwuchses.



Damit sichert sich Popp Feinkost bei den Profis bis 2020 die Präsenz auf dem Trikotärmel und beim Nachwuchs auf der Brust. Das Sponsorenpaket umfasst die bereits bestehenden Aktivierungsmaßnahmen sowie zusätzlich die Erstellung von Contentformaten mit den Nachwuchsspielern des HSV. Gemeinsam mit dem clubeigenen HSVtv ermöglicht Popp Feinkost Blicke hinter die Kulissen der Nachwuchsarbeit beim HSV.



"Es waren elf Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs hervorgegangen sind, mit unserem Profikader im Trainingslager in Österreich. Unsere Talente sind ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Clubs. Umso mehr freuen wir uns, dass Popp Feinkost als Hauptsponsor für unseren HSV-Nachwuchs gewonnen werden konnte und unsere Talente auf ihrem Weg begleiten wird. Popp Feinkost wird durch seine Unterstützung nachhaltig zur Weiterentwicklung des HSV beitragen", so Ralf Becker, Vorstand Sport beim HSV.



"Das Ärmelsponsoring in der vergangenen Saison hat unsere Erwartungen trotz der sportlichen Lage weit übertroffen. Deshalb möchten wir unsere Ärmelpartnerschaft frühzeitig verlängern und als Hauptsponsor des Nachwuchses zukünftig die jungen Talente auf ihrem Weg in die Bundesliga nachhaltig begleiten.", erklärt Alexander Schmolling, Marketingleiter der Popp Feinkost GmbH, zufrieden.



