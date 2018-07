Wirecard konnte zum Ende dieser Woche einen guten Eindruck an den Märkten hinterlassen. Nachdem die Kurse donnerstags unter dem Strich leicht nach unten gesunken waren, ging es am Freitag wieder um gut 1 % nach oben. Dabei konnte sich der Wert klar über der Marke von 150 Euro halten und befindet sich damit nach wie vor in einem deutlichen Aufwärtstrend.

Charttechniker gehen davon aus, dass es nun darum gehe, die Marke von 160 Euro zu überwinden. Sofern dies gelingt, könne der Titel dann mangels ... (Moritz von Betzenstein)

