Bargeldtransporte sind in Zeiten der Digitalisierung von gestern - so die landläufige Meinung. Dabei boomt die Branche. Vor allem international werden Scheine verschickt wie nie zuvor.

Das Gebäude 537 in der Cargo City Süd des Frankfurter Flughafens ist erst ein paar Jahre alt und sieht doch so aus, als stünde es schon immer zwischen den Logistikkästen aus den Jahrzehnten zuvor: ein verschachtelter weißer Bau, blau umrahmte Fenster, davor eine deutsche Fahne und eine rot-weiße mit dem Wappen der Stadt Frankfurt. Diskretion ist hier oberste Priorität. Denn was sich hinter den Wänden abspielt, erregt im besten Falle eines nicht: Aufmerksamkeit.

2014 hat das Unternehmen LUG aircargo handling das VAL Aircargo Center gebaut, "zur Ausstattung gehören unter anderem ein Hochsicherheitsbereich für die Be- und Entladung von Lieferfahrzeugen, doppelte Sicherheitstüren, Rund-um-die-Uhr-Kameraüberwachung und gesicherte Flächen zur Kommissionierung und Konsolidierung von Waren", hieß es damals in einer Mitteilung. Der Grund für all den Aufwand: Durch das VAL-Center wandern jährlich zig Millionen Euro, Dollar, Franken. In bar.

Geldtransporte, möchte man meinen, sind eigentlich ein Geschäft von gestern. Welcher Kaufmann schickt schon in Zeiten von Apple-Pay und Kreditkartenflut noch täglich Scheine und Münzen nach Ladenschluss auf die Straße, nur um sich von seiner Bank dann noch anzuhören, dass er dafür leider, leider keine Zinsen mehr bekomme? Und tatsächlich: Der Markt sei rückläufig und von starker Konzentration geprägt, klagt Harald Olschok, Chef der Vereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste.

Das aber kann nur für die heimische Branche gelten. Das internationale Geld-Verschicker-Geschäft boomt wie nie - nicht nur in Mafiastrukturen und im kleinen und großen Grenzverkehr zwischen Deutschland und Liechtenstein. Sondern ganz legal.Als vor einigen Tagen publik wurde, dass die iranische Regierung ...

