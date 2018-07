windeln.de SE: windeln.de SE verkauft Feedo an tschechischen Händler von Baby- & Kleinkinderprodukten ags 92 DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen windeln.de SE: windeln.de SE verkauft Feedo an tschechischen Händler von Baby- & Kleinkinderprodukten ags 92 20.07.2018 / 23:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. windeln.de SE verkauft Feedo an tschechischen Händler von Baby- & Kleinkinderprodukten ags 92 München, Deutschland, 20. Juli, 2018: windeln.de SE ("windeln.de" oder "Konzern") hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer osteuropäischen Tochtergesellschaft Feedo Sp. z o.o. und deren Tochtergesellschaft ("Feedo") an den tschechischen Groß- und Einzelhändler von Baby- und Kleinkinderprodukten ags 92 s.r.o. ("ags") unterzeichnet. Der Verkauf von Feedo ist Teil des umfangreichen, im Februar 2018 vorgestellten Restrukturierungsprogramms zur Effizienz- und Profitabilitätssteigerung von windeln.de, welches eine Fokussierung des Konzerns auf das Kerngeschäft vorsieht. Durch die Veräußerung von Feedo profitiert windeln.de von der Entkonsolidierung einer verlustbringenden Tochtergesellschaft (Feedo's bereinigtes EBIT betrug im Jahr 2017 -3,4 Mio. Euro), der Reduzierung des Personalbestands um 74 Vollzeitstellen sowie von einer einheitlichen, vollständig integrierten technischen Infrastruktur nach der Veräußerung. Der Abschluss der Transaktion wird im Laufe von 2018 erwartet. Kontakt: Corporate Communications Sophia Kursawe Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 Email: presse@windeln.de 20.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL110, DE000WNDL1J7 WKN: WNDL11, WNDL1J Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706797 20.07.2018 CET/CEST

