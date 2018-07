Laut der Jahreserhebung des Amtes für nationale Statistik lag der durchschnittliche Bruttojahresverdienst für Vollzeitbeschäftigte in Großbritannien im April 2017 bei 28.600 Pfund. Wenn du ein ähnliches Gehalt beziehst, besteht dann eine realistische Chance, dass du genug sparen kannst, um vorzeitig in Rente zu gehen und finanziell unabhängig zu werden? Die kurze Antwort ist ein klares 'Ja" und so kannst du es erreichen: Schritt 1: Sparen, sparen, sparen Du musst etwas Geld sparen, und zwar jeden Monat. Du wirst Opfer bringen müssen - unter deinen Verhältnissen leben und nicht jeden Penny ausgeben können, den du verdienst. Trotzdem rechne ich damit, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...